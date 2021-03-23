Фред отреагировал на расистские оскорбления в соцсетях после поражения «МЮ» в Кубке Англии
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред опубликовал пост в Twitter.
«Комментарии в социальных сетях наполнены ненавистью и, прежде всего, расизмом: мы не можем кормить эту культуру. Мы не можем принять это. Мы всегда должны с этим бороться. Мы больше и лучше этого. Довольно!» — написал Фред.
Ранее после поражения в четвертьфинале Кубка Англии против «Лестера» (1:3) бразилец подвергся расовым нападкам в социальных сетях.
Social media comments filled with hate and, above all, racism: we cannot feed that culture. We cannot aceppt it. We have to fight it always. We are bigger and better than that. Enough! pic.twitter.com/bR2ibDms6k— Fred Rodrigues (@Fred08oficial) March 22, 2021
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