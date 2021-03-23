Фред отреагировал на расистские оскорбления в соцсетях после поражения «МЮ» в Кубке Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред опубликовал пост в Twitter.

«Комментарии в социальных сетях наполнены ненавистью и, прежде всего, расизмом: мы не можем кормить эту культуру. Мы не можем принять это. Мы всегда должны с этим бороться. Мы больше и лучше этого. Довольно!» — написал Фред.

Ранее после поражения в четвертьфинале Кубка Англии против «Лестера» (1:3) бразилец подвергся расовым нападкам в социальных сетях.