Роналду: «Планирую играть еще 4-5 лет»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал вручение ему специального приза от ФИФА The Best.

«Горжусь быть лучшим бомбардиром всех времен на уровне сборных. У меня все еще есть страсть к игре и забиванию голов. Когда я выхожу на поле, даже на тренировке, моя мотивация присутствует. Мне скоро 37 лет, но я отлично чувствую себя. Планирую играть еще четыре или пять лет», — цитирует Роналду Daily Mail.

ФИФА отметила 36-летнего футболиста, который в 2021 году установил новый мировой рекорд по голам за сборную. На его счету теперь 115 забитых мячей. Роналду обошел достижение бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи, у него 109 забитых мячей.

В голосовании за «Золотой мяч» — 2021 португальский форвард занял 6-е место.

В текущем сезоне Роналду провел 22 матча за «МЮ», забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.