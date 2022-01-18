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Сегодня, 09:46

Роналду: «Планирую играть еще 4-5 лет»

Роналду высказался о своем будущем
Виктория Кравченко

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал вручение ему специального приза от ФИФА The Best.

«Горжусь быть лучшим бомбардиром всех времен на уровне сборных. У меня все еще есть страсть к игре и забиванию голов. Когда я выхожу на поле, даже на тренировке, моя мотивация присутствует. Мне скоро 37 лет, но я отлично чувствую себя. Планирую играть еще четыре или пять лет», — цитирует Роналду Daily Mail.

ФИФА отметила 36-летнего футболиста, который в 2021 году установил новый мировой рекорд по голам за сборную. На его счету теперь 115 забитых мячей. Роналду обошел достижение бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи, у него 109 забитых мячей.

В голосовании за «Золотой мяч» — 2021 португальский форвард занял 6-е место.

В текущем сезоне Роналду провел 22 матча за «МЮ», забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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38 тур
14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
31.05 00:00
Бернли – Лестер
 - : -
31.05 00:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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