«Блэкпул» из третьего дивизиона Англии уволил главного тренера в день его рождения

Английский «Блэкпул» с разницей в несколько часов сначала поздравил своего главного тренера Иана Эватта с днем рождения, а потом уволил его. Соответствующие посты были опубликованы пресс-службой клуба в соцсетях.

19 ноября Эватту исполнилось 45 лет.

«Пусть твой день будет замечательным!», — сказано в посте.

Вечером того же дня клуб опубликовал новый пост, в котором было объявлено об увольнении Эватта с поста главного тренера «Блэкпула». Эту должность специалист занимал с 21 октября 2025 года. Под его руководством команда провела 56 матчей, одержав 23 победы, 9 раз сыграв вничью и потерпев 24 поражения.

После 13 матчей в Лиге 1 (третий по значимости английский дивизион) «Блэкпул» занимает 20-е место, набрав 12 очков. Столько же у идущего в зоне вылета в Лигу 2 «Донкастера».