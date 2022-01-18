Рангник готов наладить отношения с Марсьялем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, что хочет наладить отношения с нападающим Антони Марсьялем после конфликта между ними, сообщает ESPN.

Ранее специалист заявил, что футболист не хотел быть в заявке на матч 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Француз заявил, что это не так.

По данным издания, Рангник пообщался с игроком и после этого сказал, что дело было в недопонимание. Он готов наладить отношения с форвардом.

Сообщалось, что Марсьяль хочет покинуть «МЮ» в зимнее трансферное окно.