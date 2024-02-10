Родри рассказал, как пытается улучшить свой стиль игры

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, что думает о своем стиле игры. Он признался, что смотрит матчи, чтобы понять игру.

«Я не обращаю внимания на мяч во время игры, слежу за тем, что происходит вокруг. Для футболиста средней линии это ключ к успеху. Я понимаю, как важно быть лидером на поле. Если играешь в полузащите, то находишься везде. Я всегда хотел так играть», — цитирует игрока Mirror.

В этом сезоне 27-летний испанец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забив 6 голов и сделал 7 результативных передач.