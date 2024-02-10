Родри рассказал, как пытается улучшить свой стиль игры
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, что думает о своем стиле игры. Он признался, что смотрит матчи, чтобы понять игру.
«Я не обращаю внимания на мяч во время игры, слежу за тем, что происходит вокруг. Для футболиста средней линии это ключ к успеху. Я понимаю, как важно быть лидером на поле. Если играешь в полузащите, то находишься везде. Я всегда хотел так играть», — цитирует игрока Mirror.
В этом сезоне 27-летний испанец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забив 6 голов и сделал 7 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|55-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|23
|16
|4
|3
|56-25
|52
|
3
|Арсенал
|24
|16
|4
|4
|53-22
|52
|
4
|Тоттенхэм
|24
|14
|5
|5
|51-36
|47
|
5
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|50-32
|46
|
6
|МЮ
|24
|13
|2
|9
|33-33
|41
|
7
|Ньюкасл
|24
|11
|3
|10
|51-39
|36
|
8
|Вест Хэм
|24
|10
|6
|8
|36-42
|36
|
9
|Брайтон
|24
|9
|8
|7
|43-40
|35
|
10
|Вулверхэмптон
|24
|9
|5
|10
|37-39
|32
|
11
|Челси
|23
|9
|4
|10
|38-39
|31
|
12
|Фулхэм
|24
|8
|5
|11
|33-39
|29
|
13
|Борнмут
|23
|7
|6
|10
|31-44
|27
|
14
|Брентфорд
|23
|7
|4
|12
|34-39
|25
|
15
|Кр. Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26-40
|24
|
16
|Нот. Форест
|24
|5
|6
|13
|30-44
|21
|
17
|Лутон Таун
|23
|5
|5
|13
|33-45
|20
|
18
|Эвертон
|24
|8
|5
|11
|26-32
|19
|
19
|Бернли
|24
|3
|4
|17
|25-50
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|24
|3
|4
|17
|22-60
|13
|10.02
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|2 : 0
|10.02
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|3 : 1
|10.02
|18:00
|
Ливерпуль – Бернли
|3 : 1
|10.02
|18:00
|
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
|1 : 3
|10.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|2 : 1
|10.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|0 : 2
|10.02
|20:30
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|2 : 3
|11.02
|17:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|0 : 6
|11.02
|19:30
|
Астон Вилла – МЮ
|1 : 2
|12.02
|23:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|16
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|20
|1
|7