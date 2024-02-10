Защитник «Манчестер Юнайтед» Далот оценил игру команды в последних матчах

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал игру команды в последних матчах. Клуб победил в трех подряд матчах, забив 11 голов.

«Наконец-то мы получаем плоды тяжелой работы, которую проделывали в прошлом. Думаю, сейчас все начинает работать. Во второй половине сезона мы действуем лучше, чем на старте. Мы знаем, что начали кампанию не лучшим образом, но команда смотрит вперед и старается исправить положение дел в ближайшие пару месяцев. В индивидуальном плане я стараюсь отдавать все ради команды», — цитирует Далота Centre Devils.

После 23 туров АПЛ «МЮ» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.