Полузащитник «Лестера», которым интересовались «Спартак» и ЦСКА, перешел в «Сампдорию»

Полузащитник «Лестера» Адриен Силва перешел в «Сампдорию», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Сумма сделки не раскрывается, 31-летний португалец подписал контракт до конца июня 2022 года. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Спартака» и ЦСКА.

В сезоне-2019/20 Адриен выступал в «Монако» на правах аренды, на его счету 2 результативных передачи в 25 матчах.