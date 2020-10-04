Полузащитник «Лестера», которым интересовались «Спартак» и ЦСКА, перешел в «Сампдорию»
09:36
Полузащитник «Лестера» Адриен Силва перешел в «Сампдорию», сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Сумма сделки не раскрывается, 31-летний португалец подписал контракт до конца июня 2022 года. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Спартака» и ЦСКА.
В сезоне-2019/20 Адриен выступал в «Монако» на правах аренды, на его счету 2 результативных передачи в 25 матчах.
? @adrien_silva23 pic.twitter.com/ZXaUz2Zabx— Sampdoria English ? (@sampdoria_en) October 3, 2020