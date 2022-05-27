Кавани попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани попрощался с болельщиками клуба.

«У меня нет ничего, кроме слов благодарности в адрес болельщиков клуба. Они проявляли ко мне большое уважение с самого первого дня в клубе. Я уезжаю отсюда со счастливыми воспоминаниями о той привязанности, которую они всегда проявляли ко мне», — цитирует Кавани пресс-служба манкунианцев.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Фиорентины».

35-летний уругваец перешел в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ» осенью 2020 года. В 59 матчах за «МЮ» Кавани забил 19 голов.

В нынешнем сезоне он провел за клуб 20 матчей и забил 2 гола.