Один из крупнейших производителей спортивной экипировки отказался возобновлять спонсорский контракт с Гринвудом

Компания Nike отказалась от возобновления сотрудничества с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мейсоном Гринвудом, сообщает Daily Mirror.

На прошлой неделе с 21-летнего Гринвуда были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей бывшей девушки.

Однако «Юнайтед» отказался сразу же возвращать Гринвуда в команды, который отстранен с января 2022 года. Клуб примет решение по игроку только после внутреннего расследования.

А вот Nike, которая была персональным спонсором Гринвуда, свое решение уже приняла. Более того, компания заставила футболиста удалить из своих социальных сетей упоминания о производителе спортивной экипировки.