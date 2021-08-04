Невилл высказался о ситуации Кейна с «Тоттенхэмом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал ситуацию форварда Харри Кейна, пропускающего тренировки «Тоттенхэма» из-за желания перейти в «Манчестер Сити».

«Если Кейн должен был прийти в понедельник на предсезонку, ему нужно было сделать именно так. Все просто — невозможно оправдать игрока, который пропускает тренировки», — цитирует Невилла Sky Sports.

3 августа стало известно, что футболист бойкотирует тренировки «шпор» за что может получить крупный штраф.

2 августа появилась информация, что 28-летний англичанин сообщил «Тоттенхэму» о желании перейти в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.