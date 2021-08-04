«Астон Вилла» объявила о покупке форварда «Байера» Бэйли

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о покупке форварда «Байера» Леона Бэйли. 23-летний футболист успешно прошел медобследование и подписал контракт до 2025 года.

It's time to #WelcomeLeon. ??@LeonBailey is an Aston Villa player! ? — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 4, 2021

Ранее появилась информация, что сумма сделки составила около 35 млн евро.

Бэйли начинал карьеру в составе «Генка», а в 2017 году перебрался в «Байер». В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Германии, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.