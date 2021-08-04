Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Астон Вилла» объявила о покупке форварда «Байера» Бэйли

10:13
Леон Бэйли. Фото Instagram
Леон Бэйли. Фото Instagram
Теги:

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о покупке форварда «Байера» Леона Бэйли. 23-летний футболист успешно прошел медобследование и подписал контракт до 2025 года.

Ранее появилась информация, что сумма сделки составила около 35 млн евро.

Бэйли начинал карьеру в составе «Генка», а в 2017 году перебрался в «Байер». В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Германии, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
Какой ты знак зодиака по гороскопу ацтеков
Названы пять главных ошибок, которые мужчины допускают в сексе
Неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании кабмина Украины
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд