«Астон Вилла» объявила о покупке форварда «Байера» Бэйли
10:13
«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о покупке форварда «Байера» Леона Бэйли. 23-летний футболист успешно прошел медобследование и подписал контракт до 2025 года.
Ранее появилась информация, что сумма сделки составила около 35 млн евро.
Бэйли начинал карьеру в составе «Генка», а в 2017 году перебрался в «Байер». В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Германии, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
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