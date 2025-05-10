«МЮ» может перехватить у «Тоттенхэма» Гомеса

«Манчестер Юнайтед» может опередить «Тоттенхэм» в борьбе за подписание 24-летнего полузащитника «Лилля» Анхеля Гомеса, сообщает Caught Offside.

На данный момент «Тоттенхэм» считается главным претендентом на английского футболиста, но не исключен вариант его возвращения в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого он является.

Гомес покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Лиллем» действует до лета 2025 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.