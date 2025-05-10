«Арсенал» согласовал сделку по переходу Субименди

«Арсенал» достиг договоренности о подписании контракта с 26-летним полузащитником «Реала Сосьедад» Мартином Субименди, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанский футболист согласился на заключение долгосрочного контракта с лондонским клубом, после чего будут предприняты официальные шаги для активации пункта о выкупе Субименди за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Субименди принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи. Его контракт с «Реалом Сосьедад» действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.