«Арсенал» согласовал сделку по переходу Субименди
«Арсенал» достиг договоренности о подписании контракта с 26-летним полузащитником «Реала Сосьедад» Мартином Субименди, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Испанский футболист согласился на заключение долгосрочного контракта с лондонским клубом, после чего будут предприняты официальные шаги для активации пункта о выкупе Субименди за 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Субименди принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи. Его контракт с «Реалом Сосьедад» действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.
Новости