«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника «Фламенго» Франса
«Манчестер Сити» интересуется 21-летним правым защитником «Фламенго» Уэсли Франса, сообщает журналист Пабло Оливейра.
Сообщается, что «горожане» уже вступили в переговоры о приобретении бразильского футболиста. «Фламенго» оценивает потенциальный трансфер Уэсли в 45 миллионов евро.
В текущем сезоне защитник сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.
Новости