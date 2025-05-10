«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника «Фламенго» Франса

«Манчестер Сити» интересуется 21-летним правым защитником «Фламенго» Уэсли Франса, сообщает журналист Пабло Оливейра.

Сообщается, что «горожане» уже вступили в переговоры о приобретении бразильского футболиста. «Фламенго» оценивает потенциальный трансфер Уэсли в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.