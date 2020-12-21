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Матчи «Миллуола» в чемпионшипе перенесены из-за коронавируса

17:44
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Футбольная лига Англии перенесла ближайшие матчи «Миллуола» в чемпионшипе. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом.

Как информирует пресс-служба лиги, не состоятся в срок матчи лондонского клуба с «Борнмутом» (должен был состояться 26 декабря) и «Уотфордом» (29 декабря). Новые даты игр будут определены позднее.

Клуб сообщил лиге о том, что не может провести указанные матчи из-за ограничений, наложенных местными властями. Кроме того, несколько игроков и представителей первой команды, согласно требования властей, должны отправится на самоизоляцию. Ситуация с «Миллуолом» будет расследована, решение объявят позже.

Ранее жители Лондона стали массово покидать столицу Великобритании после введения новых ограничительных мер из-за COVID-19.

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