«Манчестер Юнайтед» может приобрести Кейна летом

«Манчестер Юнайтед» этим летом планирует подписать нападающего «Тоттенхема» Харри Кейна. Как сообщает The Mirror, в Манчестере Кейн может воссоединиться со своим бывшим тренером Маурисио Почеттино.

Сообщается, что интерес манкунианцев связан с тем, что их главный конкурент «Манчестер Сити» летом обирается подписать форварда «Дортмунда» Эрлинга Холланна.

Контракт Кейна с «шпорами» действует до июня 2024 года. По данным, Transfermarkt, стоимость 28-летнего нападающего — 100 миллионов евро. В сезоне-2021/22 Кейн провел 39 матчей во всех турнирах. Забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.