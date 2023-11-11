«Манчестер Юнайтед» и «Лутон Таун» сыграют в матче 12-го тура чемпионата Англии 11 ноября, в субботу. Встреча пройдет на стадионе Old Trafford в Манчестере, Англия. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Манчестер Юнайтед» — «Лутон Таун» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции в России не будет. Игру в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Последняя очная встреча соперников прошла в марте в рамках Кубка Англии и завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

По итогам 11 туров «МЮ» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон Таун» располагается на 17 строчке, в активе команды — 6 баллов.

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