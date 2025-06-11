«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с Рейндерсом

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс перешел в «Манчестер Сити».

Как сообщает пресс-служба «горожан», с 26-летним игроком подписан пятилетний контракт.

По информации СМИ, что «Манчестер Сити» заплатил за нидерландца 70 миллионов евро.

В «Милане» Рейндерс провел последние два сезона. Он был признан лучшим полузащитником серии А в сезоне-2024/25.

В прошедшем сезоне Рейндерс провел 51 матч, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.