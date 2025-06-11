Футбол
11 июня, 15:41

Боец UFC Пимблетт раскритиковал Александер-Арнолда за переход в «Реал»: «Он кинул нас, он крыса»

Сергей Ярошенко

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал переход защитника Трента Александер-Арнолда из «Ливерпуля» в «Реал».

«Я был там (на матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» — Прим. «СЭ»). Да, я освистывал его. Буду честен. Я не собираюсь сидеть здесь и лгать, я освистывал. Какая-то женщина передо мной покачала головой, а я сказал: «Почему ты так реагируешь?» Она ответила: «Он все еще в футболке «Ливерпуля». А я сказал: «Это не имеет значения, он теперь игрок «Реала». Он крыса, он кинул нас. Вот и все», — сказал Пимблетт в программе Kenny Allstar's number 1's.

30 мая мадридский клуб объявил о подписании с 26-летним защитником контракта до 30 июня 2031 года. Всю свою карьеру англичанин выступал за «Ливерпуль».

Пэдди Пимблетт
Трент Александр-Арнолд
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
