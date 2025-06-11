Боец UFC Пимблетт раскритиковал Александер-Арнолда за переход в «Реал»: «Он кинул нас, он крыса»
Британский боец UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал переход защитника Трента Александер-Арнолда из «Ливерпуля» в «Реал».
«Я был там (на матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» — Прим. «СЭ»). Да, я освистывал его. Буду честен. Я не собираюсь сидеть здесь и лгать, я освистывал. Какая-то женщина передо мной покачала головой, а я сказал: «Почему ты так реагируешь?» Она ответила: «Он все еще в футболке «Ливерпуля». А я сказал: «Это не имеет значения, он теперь игрок «Реала». Он крыса, он кинул нас. Вот и все», — сказал Пимблетт в программе Kenny Allstar's number 1's.
30 мая мадридский клуб объявил о подписании с 26-летним защитником контракта до 30 июня 2031 года. Всю свою карьеру англичанин выступал за «Ливерпуль».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|12
|3
|2
|31-10
|39
|
2
|Ман. Сити
|17
|12
|1
|4
|41-16
|37
|
3
|Астон Вилла
|17
|11
|3
|3
|27-18
|36
|
4
|Челси
|17
|8
|5
|4
|29-17
|29
|
5
|Ливерпуль
|17
|9
|2
|6
|28-25
|29
|
6
|Сандерленд
|17
|7
|6
|4
|19-17
|27
|
7
|МЮ
|17
|7
|5
|5
|31-28
|26
|
8
|Кр. Пэлас
|17
|7
|5
|5
|21-19
|26
|
9
|Эвертон
|17
|7
|3
|7
|18-20
|24
|
10
|Брайтон
|17
|6
|6
|5
|25-23
|24
|
11
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|24-25
|23
|
12
|Ньюкасл
|17
|6
|5
|6
|23-22
|23
|
13
|Борнмут
|17
|5
|7
|5
|26-29
|22
|
14
|Тоттенхэм
|17
|6
|4
|7
|26-23
|22
|
15
|Фулхэм
|16
|6
|2
|8
|23-26
|20
|
16
|Лидс
|17
|5
|4
|8
|24-31
|19
|
17
|Нот. Форест
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
18
|Вест Хэм
|17
|3
|4
|10
|19-35
|13
|
19
|Бернли
|17
|3
|2
|12
|19-34
|11
|
20
|Вулверхэмптон
|17
|0
|2
|15
|9-37
|2
|20.12
|15:30
|Ньюкасл – Челси
|2 : 2
|20.12
|18:00
|Борнмут – Бернли
|1 : 1
|20.12
|18:00
|Брайтон – Сандерленд
|0 : 0
|20.12
|18:00
|Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 0
|20.12
|18:00
|Вулверхэмптон – Брентфорд
|0 : 2
|20.12
|20:30
|Тоттенхэм – Ливерпуль
|1 : 2
|20.12
|23:00
|Эвертон – Арсенал
|0 : 1
|20.12
|23:00
|Лидс – Кр. Пэлас
|4 : 1
|21.12
|19:30
|Астон Вилла – МЮ
|2 : 1
|22.12
|23:00
|Фулхэм – Нот. Форест
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|11
|
|
Юго Экитике
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|6
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|12
|1
|4
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|13
|1
|3
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|13
|1
|2