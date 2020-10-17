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«Ливерпуль» упустил победу над «Эвертоном»

16:33
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«Ливерпуль» в матче пятого тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 2:2.

В составе чемпионов Англии голы на свой счет записали Садьо Мане и Мохамед Салах. Хозяева ответили точными ударами Майкла Кина и Доминика Калверта-Льюина, который забил гол на 81-й минуте. На 90-й минуте «ириски» остались вдесятером после удаления Ришарлисона.

После этого матча «Ливерпуль» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Эвертон» с 13 очками — на первой строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Эвертон» — «Ливерпуль» — 2:2 (1:1)

Голы: Мане, 3 (0:1). Кин, 19 (1:1). Салах, 72 (1:2). Калверт-Льюин, 81 (2:2).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Годфри, 32), Динь, Кин, Мина, Хамес Родригес, Аллан, Андре Гомеш (Сигурдссон, 73), Дукуре (Ивоби, 78), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Ливерпуль»: Адриан, Матип, ван Дейк (Гомес, 11), Робертсон, Александр-Арнолд, Хендерсон, Тиагу Алькантара, Фабинью (Вайналдум, 90+1), Роберту Фирмину (Жота, 78), Салах, Мане.

Предупреждения: Хамес Родригес, 45. Мане, 67. Андре Гомеш, 69. Фабинью, 84. Аллан, 88.

Удаление: Ришарлисон, 90.

Судья: Оливер (Англия).

17 октября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

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