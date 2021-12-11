«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток продлить контракт с Погба

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток продлить контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает The Guardian.

Предложение французу клуб сделал еще в июле этого года. Оно по-прежнему в силе.

Тем не менее, решение о будущем 28-летнего хавбека еще не принято.

Контракт Погба с клубом истекает летом 2022 года. В этом сезоне футболист провел за «МЮ» 9 матчей в АПЛ, отметившись 7 результативными передачами.