«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток продлить контракт с Погба
«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток продлить контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает The Guardian.
Предложение французу клуб сделал еще в июле этого года. Оно по-прежнему в силе.
Тем не менее, решение о будущем 28-летнего хавбека еще не принято.
Контракт Погба с клубом истекает летом 2022 года. В этом сезоне футболист провел за «МЮ» 9 матчей в АПЛ, отметившись 7 результативными передачами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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