Леброн прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Челси» в финале Кубка лиги

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями от победы «Ливерпуля» в Кубке английской лиги.

«Поздравляю, парни», — написал Леброн в социальных сетях.

В финале турнира красные обыграли «Челси» со счетом 1:0. Решающий гол на 118-й минуте забил защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк.

«Ливерпуль» в десятый раз в истории стал победителем Кубка английской лиги. Команда является рекордсменом по победам в турнире.