Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:17

Конте — о победе над «Арсеналом»: «В воскресенье этот матч уже не будет иметь значения»

Конте прокомментировал победу «Тоттенхэмом» над «Арсеналом»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антонио Конте.
Фото Reuters

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Да, конечно. Атмосфера была потрясающей. По этой причине мы должны поблагодарить наших болельщиков. Конечно, нам нужно очень хорошо восстановиться, потому что в воскресенье мы сыграем против команды, которая обыграла нас ранее. Я очень ясно дал понять своим игрокам: нужно радоваться и праздновать, но в то же время думать о следующей игре, когда эта победа уже не будет иметь значения. Наши болельщики сыграют важную роль. Нам нужно идти вместе. Мы очень близки к достижению важной для нас цели. Легких игр не бывает.

Я думаю, что это была хорошая реакция на первый матч против «Арсенала», поскольку они выиграли у нас со счетом 3:1. Это матч, который мы должны были выиграть. Мы могли добиться только одного результата. Думаю, что мы прибавляем. Быть стабильными — это первый шаг к тому, чтобы быть спокойной командой», — цитирует BBC Конте.

В воскресенье, 15 мая, «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «Бернил». Начало встречи — 14.00 по московскому времени.

Антонио Конте
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как спастись от сезонной аллергии?
Канадец в русском стиле, шведы и финны без игроков КХЛ, крутой тинейджер из Словакии. Чемпионат мира по хоккею-2022 без России – что это будет?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кейн — о матче с «Арсеналом»: «Этот вечер был особенным»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
5
 Тоттенхэм 36 20 5 11 63-40 65
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости