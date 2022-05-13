Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Да, конечно. Атмосфера была потрясающей. По этой причине мы должны поблагодарить наших болельщиков. Конечно, нам нужно очень хорошо восстановиться, потому что в воскресенье мы сыграем против команды, которая обыграла нас ранее. Я очень ясно дал понять своим игрокам: нужно радоваться и праздновать, но в то же время думать о следующей игре, когда эта победа уже не будет иметь значения. Наши болельщики сыграют важную роль. Нам нужно идти вместе. Мы очень близки к достижению важной для нас цели. Легких игр не бывает.

Я думаю, что это была хорошая реакция на первый матч против «Арсенала», поскольку они выиграли у нас со счетом 3:1. Это матч, который мы должны были выиграть. Мы могли добиться только одного результата. Думаю, что мы прибавляем. Быть стабильными — это первый шаг к тому, чтобы быть спокойной командой», — цитирует BBC Конте.

В воскресенье, 15 мая, «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «Бернил». Начало встречи — 14.00 по московскому времени.