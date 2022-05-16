Кейн хочет, чтобы Конте остался главным тренером «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн выразил надежду на то, что Антонио Конте останется главным тренером команды.

«Честно говоря, я ничего не знаю по поводу будущего Конте, это его решение. Но я должен заметить, что он очень упорно трудился с момента прихода в клуб, он отличный человек. Нужно уважать его решение, каким бы оно ни было. Мне нравится работать с ним, уверен, другие игроки скажут то же самое.

Нам предстоит многое сделать. Думаю, с момента прихода Конте прогресс команды очевиден. Мы увидели, что может произойти за короткий период времени. Теперь нужно посмотреть, что произойдет летом. Мы ждем нового сезона под руководством отличного тренера. Мы многому научились у Конте за все это время», — приводит Evening Standard слова Кейна.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Под руководством 52-летнего итальянца команда выиграла 20 матчей, потерпела 10 поражений и 5 раз сыграла вничью.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 68 очками в 37 матчах.