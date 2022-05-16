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Сегодня, 14:25

Кейн хочет, чтобы Конте остался главным тренером «Тоттенхэма»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн выразил надежду на то, что Антонио Конте останется главным тренером команды.

«Честно говоря, я ничего не знаю по поводу будущего Конте, это его решение. Но я должен заметить, что он очень упорно трудился с момента прихода в клуб, он отличный человек. Нужно уважать его решение, каким бы оно ни было. Мне нравится работать с ним, уверен, другие игроки скажут то же самое.
Нам предстоит многое сделать. Думаю, с момента прихода Конте прогресс команды очевиден. Мы увидели, что может произойти за короткий период времени. Теперь нужно посмотреть, что произойдет летом. Мы ждем нового сезона под руководством отличного тренера. Мы многому научились у Конте за все это время», — приводит Evening Standard слова Кейна.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Под руководством 52-летнего итальянца команда выиграла 20 матчей, потерпела 10 поражений и 5 раз сыграла вничью.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 68 очками в 37 матчах.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/harry-kane-tottenham-future-antonio-conte-b1000234.html
Антонио Конте
Гарри Кейн
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
10
 Лестер 36 13 9 14 57-57 48
11
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
12
 Кр. Пэлас 36 10 15 11 47-43 45
13
 Астон Вилла 36 13 5 18 49-50 44
14
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 36 10 6 20 39-59 36
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 36 7 13 16 32-50 34
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
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28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 1 : 0
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 2 : 2
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 1 : 1
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 1 : 1
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 1 : 5
15.05 18:30
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16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
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Саутгемптон – Ливерпуль
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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