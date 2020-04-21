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Игроки «Шеффилд Юнайтед» согласились на отсрочку выплаты зарплат

16:51
&quot;Шеффилд Юнайтед&quot;. Фото Sky Sports.
&quot;Шеффилд Юнайтед&quot;. Фото Sky Sports.
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Футболисты «Шеффилд Юнайтед» приняли решение согласится с частичной отсрочкой выплаты зарплат и премий. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Сезон в Англии прерван из-за коронавируса.

Ранее на такие же меры согласились главный тренер команды Крис Уайлдер и исполнительный директор Стивен Беттис. До этого к аналогичному соглашению пришли в «Саутгемптоне» и «Вест Хэме». В «Арсенале» же футболисты согласились сократить зарплату на 12,5 процента.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 171 809 человек, выздоровело — 659 462.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

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