Хадсон-Одои вскоре продлит контракт с «Челси»

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои продлит контракт с клубом. Стороны достигли принципиальной договоренности о подписании соглашения до 2024 года, утверждает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что зарплата 18-летнего игрока может вырасти до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В прошлом сезоне Хадсон-Одои провел 24 матча за «Челси» и забил пять мячей при пяти голевых передачах.

Напомним, ранее с «Челси» продлили свои соглашения молодые футболисты Мэйсон Маунт и Рубен Лофтус-Чик.

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