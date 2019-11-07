Гомеш может выйти на поле до конца сезона

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш может выйти на поле до окончания сезона, несмотря на перелом правого голеностопа со смещением. Об этом сообщил главный тренер «ирисок» Марку Силва. Португалец получил тяжелую травму в матче 11-го тура чемпионата Англии. Он успешно перенес операцию.

— Не можем говорить о конкретной дате возвращения Гомеша, — цитирует Силву Sky Sports. — Слышал от медицинского штаба, что Андре может выйти на поле в матчах текущего сезона.

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