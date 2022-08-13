Де Хеа взял на себя вину за поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брентфорда»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа заявил, что его ошибки предопределили результат матча 2-го тура АПЛ против «Брентфорда» (0:4).

«Беру всю ответственность на себя. Моя игра стоила команде трех очков. Отвратительная игра с моей стороны.

После первой и второй ошибок... Моим партнерам было очень тяжело. Сейчас тяжело всей команде. И я был обязан помочь ей», — цитирует испанца BBC.

Впервые с августа 1992 года «МЮ» завершит игровой день на последнем месте в таблице АПЛ.