Де Хеа взял на себя вину за поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брентфорда»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа заявил, что его ошибки предопределили результат матча 2-го тура АПЛ против «Брентфорда» (0:4).
«Беру всю ответственность на себя. Моя игра стоила команде трех очков. Отвратительная игра с моей стороны.
После первой и второй ошибок... Моим партнерам было очень тяжело. Сейчас тяжело всей команде. И я был обязан помочь ей», — цитирует испанца BBC.
Впервые с августа 1992 года «МЮ» завершит игровой день на последнем месте в таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
4
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
6
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
9
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
11
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
13
|Вулверхэмптон
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
15
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
16
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
17
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|2 : 1
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|4 : 2
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|0 : 0
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|4 : 0
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|2 : 2
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|0 : 0
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|4 : 0
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дэнни Ингс
Астон Вилла
|2
|0
|2
|
|
Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед
|2
|0
|2
|
|
Скотт Мактоминай
Манчестер Юнайтед
|2
|0
|2
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