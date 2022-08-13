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Сегодня, 22:14

Источник: Роналду не подошел к фанатам «Манчестер Юнайтед» после разгрома от «Брентфорда»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не подошел к фанатам после поражения от «Брентфорда» во 2-м туре АПЛ со счетом 0:4, сообщает журналист Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст.

После окончания матча помощник главного тренера Стив Макларен посоветовал португальцу подойти к болельщикам «Юнайтед». Футболист этого не сделал и, обменявшись несколькими словами с Маклареном, сразу же пошел в подтрибунное помещение.

Криштиану Роналду отыграл весь матч с «Брентфордом».

37-летний португалец результативными действиями не отметился — как и в первом туре АПЛ с «Брайтоном» (1:2), где он выходил на замену.

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П1

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1.56
Криштиану Роналду
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
Стив Макларен
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
4
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
6
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
7
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
8
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
9
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
10
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
11
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
12
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
13
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
14
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
15
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
16
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
17
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
18
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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Брайтон – Ньюкасл
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Ман. Сити – Борнмут
 4 : 0
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 2 : 2
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 0 : 0
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Габриэл Жезус

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Брентфорд

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И К Ж
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