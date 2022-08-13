Источник: Роналду не подошел к фанатам «Манчестер Юнайтед» после разгрома от «Брентфорда»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не подошел к фанатам после поражения от «Брентфорда» во 2-м туре АПЛ со счетом 0:4, сообщает журналист Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст.

После окончания матча помощник главного тренера Стив Макларен посоветовал португальцу подойти к болельщикам «Юнайтед». Футболист этого не сделал и, обменявшись несколькими словами с Маклареном, сразу же пошел в подтрибунное помещение.

Криштиану Роналду отыграл весь матч с «Брентфордом».

37-летний португалец результативными действиями не отметился — как и в первом туре АПЛ с «Брайтоном» (1:2), где он выходил на замену.