Росеньор: «Энцо Фернандес заверил меня, что полностью привержен «Челси»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор заявил, что полузащитник Энцо Фернандес подтвердил ему свою лояльность команде. Ранее на неделе аргентинец усомнился в своем будущем на «Стэмфорд Бридж».

После разгромного поражения от «ПСЖ» (0:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов 25-летний аргентинец сказал ESPN, что не знает, останется ли в команде на следующий сезон. «Не знаю. Сейчас я сосредоточен здесь. У нас восемь матчей Премьер-лиги и Кубок Англии. Затем чемпионат мира, так что посмотрим после», — отметил хавбек.

У игрока остается пять лет по контракту, подписанному в 2023 году за рекордные на тот момент 107 миллионов фунтов (около 125 миллионов евро), но его слова намекали на возможный уход. Росеньор сообщил, что лично общался с футболистом и не сомневается в его настрое.

«У меня был отличный разговор с Энцо утром на базе. Он дал мне понять, насколько он счастлив здесь, как сильно хочет побеждать ради команды и насколько страстно относится к клубу. Он также сказал, что его слова неверно истолковали из-за перевода и эмоций. Он полностью привержен «Челси», — заявил тренер.

В сезоне-2025/26 Фернандес в 52 матчах забил 13 голов и выполнил восемь результативных передач.

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