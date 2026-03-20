Росеньор: «Энцо Фернандес заверил меня, что полностью привержен «Челси»
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор заявил, что полузащитник Энцо Фернандес подтвердил ему свою лояльность команде. Ранее на неделе аргентинец усомнился в своем будущем на «Стэмфорд Бридж».
После разгромного поражения от «ПСЖ» (0:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов 25-летний аргентинец сказал ESPN, что не знает, останется ли в команде на следующий сезон. «Не знаю. Сейчас я сосредоточен здесь. У нас восемь матчей Премьер-лиги и Кубок Англии. Затем чемпионат мира, так что посмотрим после», — отметил хавбек.
У игрока остается пять лет по контракту, подписанному в 2023 году за рекордные на тот момент 107 миллионов фунтов (около 125 миллионов евро), но его слова намекали на возможный уход. Росеньор сообщил, что лично общался с футболистом и не сомневается в его настрое.
«У меня был отличный разговор с Энцо утром на базе. Он дал мне понять, насколько он счастлив здесь, как сильно хочет побеждать ради команды и насколько страстно относится к клубу. Он также сказал, что его слова неверно истолковали из-за перевода и эмоций. Он полностью привержен «Челси», — заявил тренер.
В сезоне-2025/26 Фернандес в 52 матчах забил 13 голов и выполнил восемь результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -