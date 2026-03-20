«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в чемпионате Англии

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 31-го тура чемпионата Англии в пятницу, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча чемпионата Англии в прямом эфире (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31-й тур.

20 марта, 23:00. Виталити Стэдиум (Борнмут)

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

В 30 турах чемпионата Англии «Борнмут» набрал 41 очко, «Манчестер Юнайтед» — 54 очка. В предыдущем туре «Борнмут» сыграл вничью с «Бернли» со счетом 0:0, а «МЮ» победил «Астон Виллу» — 3:1.