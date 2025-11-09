Артета после ничьей с «Сандерлендом»: «В итоге — разочарование и фрустрация»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Сандерлендом» (2:2) в гостевом матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Я почувствовал боль в животе. Я не хочу пропускать голы. Это был гол, который поставил игру в сложное положение. В итоге — разочарование и фрустрация, потому что мы хотели заработать три очка, а нам пришлось пробиваться через невероятно сложный матч.

Мы знали, что будет грубая игра. Нам пришлось справляться с ситуациями, которые очевидно сложно контролировать. Они хорошо сыграли, а мы пропустили гол, который не соответствует нашим стандартам.

Мы проявили характер и смелость, забили первый гол, затем второй и полностью захватили контроль над игрой.

Но когда они начинают набивать шестерых-семерых игроков в штрафную, тебе приходится полагаться только на защиту. Это мог быть длинный пас, аут или любая другая ситуация — мы могли отыграть этот момент лучше. Сегодня у нас не получилось, и мы пропустили», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

«Арсенал» (26 очков после 11 матчей) лидирует в турнирной таблице АПЛ.