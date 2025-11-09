«Челси» разгромил «Вулверхэмптон»

«Челси» выиграл у «Вулверхэмптона» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии — 3:0.

У хозяев голы забили Мало Гюсто, Жоао Педро и Педру Нету.

«Вулверхэмптон» проиграл в четырех матчах чемпионата подряд. С двумя очками после 11 игр он занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. «Челси» (20 очков после 11 матчей) идет на втором месте.