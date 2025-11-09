Футбол
9 ноября, 03:51

Аморим после ничьей с «Тоттенхэмом»: «У нас много проблем. Мы только в начале пути»

Павел Лопатко

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в гостевом матче 11-го тура чемпионата Англии.

«У нас много проблем. Мы только в начале пути. Я знаю, что результаты иногда убеждают людей в нашем прогрессе... но нам предстоит большая работа. Преодолеть все и суметь забить — это хорошо. Но если посмотреть на остальную часть игры, мы были слишком расслаблены. Нам нужно было действовать агрессивнее, чувствовать атмосферу на стадионе, понимать, что три очка были у нас в руках, пространство было. Мы должны ожидать, что один эпизод может все изменить и перевернуть настроение на стадионе. Сегодня так и вышло», — сказал португальский специалист на пресс-конференции.

Эпизод матча &laquo;Сандерленд&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo; 8&nbsp;ноября 2025 года.Сумасшедшие развязки в матчах «МЮ» и «Арсенала», «Милан» упустил шанс стать лидером, «Монако» провалил игру с конкурентом

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ — у команды 18 очков после 11 игр.

Рубен Аморим
ФК Манчестер Юнайтед
