Фоуден признан лучшим молодым игроком сезона в АПЛ

Лучшим молодым игроком сезона в английской премьер-лиге признан полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоуден, сообщает официальный Twitter турнира 5 июня.

Также на это звание претендовали Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Мейсон Маунт («Челси»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Илан Мелье («Лидс»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм») и Букайо Сака («Арсенал»).

Диаш ранее был признан лучшим игроком сезона в АПЛ. 21-летний Фоуден в завершившемся сезоне провел 28 матчей в АПЛ и забил девять мячей при пяти голевых передачах. Его команда стала чемпионом Англии.