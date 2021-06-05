Гол Ламелы рабоной в ворота «Арсенала» признан лучшим в АПЛ по итогам сезона
15:24
Гол нападающего «Тоттенхэма» Эрика Ламелы в матче 28-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:2) признан лучшим мячом по итогам сезона-2020/21.
На 33-й минуте встречи аргентинец принял мяч в чужой штрафной и ударом рабоной отправил его в дальний от себя угол ворот.
Utterly sensational ?@ErikLamela's audacious rabona goal is your 2020/21 @BudFootball Goal of the Season ?#PLAwards pic.twitter.com/1NU4jzF70L— Premier League (@premierleague) June 5, 2021
В сезоне-2020/21 Ламела провел 35 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
Читайте также
Карьера суперзвезды подходит к концу? Малкин ложится на операцию и пропустит начало следующего сезона
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю