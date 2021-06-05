Гол Ламелы рабоной в ворота «Арсенала» признан лучшим в АПЛ по итогам сезона

Гол нападающего «Тоттенхэма» Эрика Ламелы в матче 28-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:2) признан лучшим мячом по итогам сезона-2020/21.

На 33-й минуте встречи аргентинец принял мяч в чужой штрафной и ударом рабоной отправил его в дальний от себя угол ворот.

В сезоне-2020/21 Ламела провел 35 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.