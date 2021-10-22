Фернандеш может пропустить игру с «Ливерпулем» из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник Бруну Фернандеш может пропустить матч 9-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«Такие игры, как с «Аталантой», всегда будут приносить повреждения, — приводит слова Сульшера Sky Sports. — У нас два или три травмированных футболиста. Бруну входит в это число, но он делает все возможное, чтобы быть готовым».

20 октября «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. Фернандеш провел на поле 90 минут и отметился результативной передачей. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник забил 4 мяча и отдал 8 передач в 12 встречах.

Игра 9-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 24 октября. Начало — в 18:30 по московскому времени.