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Фернандеш может пропустить игру с «Ливерпулем» из-за травмы

17:47
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник Бруну Фернандеш может пропустить матч 9-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«Такие игры, как с «Аталантой», всегда будут приносить повреждения, — приводит слова Сульшера Sky Sports. — У нас два или три травмированных футболиста. Бруну входит в это число, но он делает все возможное, чтобы быть готовым».

20 октября «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. Фернандеш провел на поле 90 минут и отметился результативной передачей. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник забил 4 мяча и отдал 8 передач в 12 встречах.

Игра 9-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 24 октября. Начало — в 18:30 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/12040/12441179/bruno-fernandes-ole-gunnar-solskjaer-says-man-utd-midfielder-could-be-a-doubt-for-liverpool-clash

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