Клопп высказался на тему судейства перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему судейства перед матчем 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

«Мы все знаем, что не можем влиять на судей, — приводит This Is Anfield слова Клоппа. — Но наличие такого количества пенальти, которое было у «Манчестер Юнайтед» является совершенно исключительным. Игроки «МЮ» хороши, они заходят в штрафную, и создают такие ситуации. Но и у «Ливерпуля» есть хорошие футболисты, хотя мы и близко не получили столько одиннадцатиметровых. Это факт. Но кого это волнует?».

Игра 9-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 24 октября. Начало — в 18:30 по московскому времени.