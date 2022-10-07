Эрик тен Хаг не хочет опускать Роналду в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не хочет расставаться с форвардом Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно. Футболист вышел в старте АПЛ в новом сезоне лишь раз.

По данным ESPN, специалист осознает, что Роналду хочет стабильно попадать в основной состав, но при этом отпускать его не торопится.

В новом сезоне Роналду забил один гол в матче Лиги Европы с «Шерифом».