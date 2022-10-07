«Ноттингем Форест» продлил контракт с главным тренером до 2025 года

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 42-летним валлийцем рассчитано до лета 2025 года.

Купер возглавляет «Ноттингем Форест» с сентября 2021 года. Под его руководством команда вышла в АПЛ.

На данный момент «Ноттингем Форест» с 4 очками занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.