Джака согласовал контракт с «Арсеналом»

Полузащитник Гранит Джака согласовал с «Арсеналом» новый контракт, информирует в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в скором времени швейцарец подпишет с лондонцами соглашение до лета 2025 года с повышением зарплаты. Нынешний контракт хавбека рассчитан до 2023 года.

Джака этим летом был близок к переходу в «Рому», однако клубы так и не смогли договориться по поводу цены за трансфер.

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 45 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил 1 мяч при 2 голевых передачах.