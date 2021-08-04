«Эвертон» может усилиться нападающим «Лацио»

«Эвертон» интересуется нападающим «Лацио» Хоакином Корреа, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, английский клуб готов предложить 25 миллионов евро за 26-летнего аргентинца. Сообщается, что «Эвертон» уже провел успешный раунд переговоров с агентом футболиста.

В сезоне-2020/21 Корреа провел 38 матчей за «Лацио», на его счету 11 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.