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«Эвертон» может усилиться нападающим «Лацио»

10:38
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«Эвертон» интересуется нападающим «Лацио» Хоакином Корреа, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, английский клуб готов предложить 25 миллионов евро за 26-летнего аргентинца. Сообщается, что «Эвертон» уже провел успешный раунд переговоров с агентом футболиста.

В сезоне-2020/21 Корреа провел 38 матчей за «Лацио», на его счету 11 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/basic_e_sempre_piu_vicino_alla_lazio_e_spunta_anche_hudson_odoi-6117014.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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