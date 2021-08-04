«Эвертон» может усилиться нападающим «Лацио»
10:38
«Эвертон» интересуется нападающим «Лацио» Хоакином Корреа, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, английский клуб готов предложить 25 миллионов евро за 26-летнего аргентинца. Сообщается, что «Эвертон» уже провел успешный раунд переговоров с агентом футболиста.
В сезоне-2020/21 Корреа провел 38 матчей за «Лацио», на его счету 11 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/basic_e_sempre_piu_vicino_alla_lazio_e_spunta_anche_hudson_odoi-6117014.html
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