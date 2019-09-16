Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 28-летним испанцем рассчитано до лета 2023 года. Также в договоре прописана опция продления контракта еще на один год, сообщает официальный сайт «МЮ».

Ранее в СМИ появлялась информация, что зарплата голкипера вырастет с 250 тысяч фунтов в неделю до 350 тысяч.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году и с тех пор остается основным голкипером команды. Он главный старожил «МЮ», наряду с Эшли Янгом и Филом Джоунсом, которые также пришли в клуб летом 2011 года.

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