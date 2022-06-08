Тухель получит полный контроль над трансферами «Челси» при новых владельцах

Главный тренер «Челси» Томас Тухель получит полный контроль над трансферами клуба при новых владельцах, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 48-летнему немцу пообещали, что он сможет самостоятельно вести трансферную политику «Челси», в соответствии с моделями «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», где Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп оказывают большое влияние на трансферы.

Отмечается, что новые владельцы считают тренера одним из главных активов клуба и полагают, что является лучшим способом навязать борьбу «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» за титул английской премьер-лиге (АПЛ.

На недавней встрече Тодд Боэли дал Тухелю понять, что новые владельцы сделают все возможное, чтобы удовлетворить все его запросы. Это касается как новичков, так и продаж. Собственные трансферные идеи новые владельцы навязывать не будут.

Тренер по-прежнему интенсивно сотрудничает с директором клуба Мариной Грановской и советником Петром Чехом, но теперь его мнение при принятии решений будет основным. В обсуждениях участвует и Боэли.

Также мнение Тухеля будет решающим в вопросе о будущем нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, который хочет перейти в «Интер».

При этом контроль над трансферами, который получит тренер, не означает, что в случае, если он снова захочет поработать с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле, клуб отодвинет в сторону все опасения по поводу его травматичности и трудовой дисциплины.

В прошедшем сезоне «Челси» занял третье место в АПЛ, набрав 74 очка в 38 матчах.