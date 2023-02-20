Источник: «МЮ» и Гарначо договорились о продлении контракта до 2028 года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо близок к продлению контракта с «красными дьяволами», сообщает ESPN.

По информации издания, стороны достигли устной договоренности заключении соглашения до 2028 года. Сторонам осталось доработать некоторые детали.

Сообщается, что о новом продлении соглашение должно быть объявлено в ближайшие недели.

18-летний аргентинец выступает за английский клуб с лета 2022 года.

В текущем сезоне Гарначо провел 28 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.