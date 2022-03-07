Артета сообщил, что Ляказетт может остаться в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном уходе из команды нападющего Александра Ляказетта.

«В конце сезона мы поймем, где мы находимся. После этого сядем и все обсудим с игроком, что нам делать», — передает слова Артеты Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Лион» готов предложить Ляказетту крупный личный контракт.

Игрок перешел в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017-го за 53 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провел 22 поединка за «канониров», отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.