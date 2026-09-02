Грилиш: «Первые шесть месяцев в «Эвертоне» были для меня идеальными»
Полузащитник Джек Грилиш прокомментировал переход из «Манчестер Сити» в «Эвертон» на правах аренды.
«Я очень рад вернуться. Думаю, во всем в жизни, а не только в футболе, я показываю себя лучше всего, когда чувствую любовь. Именно это мне дали тренер, партнёры по команде и особенно болельщики. Каждый раз, когда я вижу болельщика «Эвертона», я чувствую эту искреннюю любовь. Я никогда не забуду, как меня приняли с первого матча против «Лидса». Для меня это очень много значит, и надеюсь, что мне удалось порадовать некоторых болельщиков «Эвертона».
Первые шесть месяцев здесь были для меня идеальными. После травмы я остался рядом с командой. Я смотрел все матчи «Эвертона» в предсезонке и с начала сезона. Теперь я чувствую себя готовым. Готов начать тренироваться уже завтра и готовиться к матчам», — приводит официальный сайт клуба слова Грилиша.
30-летний англичанин уже играл за «ирисок» в сезоне-2025/26 на правах аренды. В 22 матчах он забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Халл Сити
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Челси
|2
|2
|0
|0
|7-5
|6
|
4
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
5
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Эвертон
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Ипсвич
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
11
|Брайтон
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
12
|Сандерленд
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
14
|Нот. Форест
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Фулхэм
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
17
|Астон Вилла
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
18
|Ковентри
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
19
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|4.09
|22:00
|Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|5.09
|14:30
|Ньюкасл – Борнмут
|- : -
|5.09
|17:00
|Брентфорд – Сандерленд
|- : -
|5.09
|17:00
|Брайтон – Лидс
|- : -
|5.09
|17:00
|Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|5.09
|17:00
|Ман. Сити – Ковентри
|- : -
|5.09
|17:00
|Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|5.09
|19:30
|Халл Сити – Астон Вилла
|- : -
|6.09
|16:00
|Эвертон – МЮ
|- : -
|6.09
|18:30
|Арсенал – Челси
|- : -
|Г
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|
|
Джек Хиншелвуд
Брайтон
|2
|П
|
|
Риккардо Калафьори
Арсенал
|2
|
|
Жоао Педро
Челси
|2
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|1
|0
|2
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|2
|0
|2