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Артета: «Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы Венгер был ближе к «Арсеналу»

18:19
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о бывшем тренере команды Арсене Венгере.

«Я увиделся и поговорил с ним. Пообщаться с ним было очень приятно, и надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы он был ближе к клубу.

Думаю, он прекрасно провел бы время, просто увидев то, как он повлиял на клуб, находясь рядом с ним, благодаря уважению, восхищению и любви, которые все в клубе испытывают к тому, что он сделал и что представляет из себя как личность», — приводит слова Артеты Goal.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Англии. По семь раз клуб завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/wenger-back-arsenal-arteta-talks-legendary-boss-return/blt6a3fc03327e94c3f

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Екатерина Савостина все материалы автора

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