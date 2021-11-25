Артета: «Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы Венгер был ближе к «Арсеналу»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о бывшем тренере команды Арсене Венгере.
«Я увиделся и поговорил с ним. Пообщаться с ним было очень приятно, и надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы он был ближе к клубу.
Думаю, он прекрасно провел бы время, просто увидев то, как он повлиял на клуб, находясь рядом с ним, благодаря уважению, восхищению и любви, которые все в клубе испытывают к тому, что он сделал и что представляет из себя как личность», — приводит слова Артеты Goal.
Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Англии. По семь раз клуб завоевывал Кубок и Суперкубок страны.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/wenger-back-arsenal-arteta-talks-legendary-boss-return/blt6a3fc03327e94c3f
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