Канчельскис сравнил «Манчестер Юнайтед» со «Спартаком»: «Клубы с огромной историей, у которых куча проблем»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» дал прогноз на нынешний сезон для манкунианцев.

«На сегодняшний день мне видится, что команда не войдет в топ-4, а для такого клуба это катастрофа. Так что этот сезон вновь станет провальным для «Манчестера». Их сейчас можно сравнить со «Спартаком» — клубы с огромной историей, у которых куча проблем. Я говорю то, что вижу: чтобы эти команды за что-то боролись, нужно что-то менять. Поэтому аналогия подходит», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 7 матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 8 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России с 19 очками.

Полностью интервью Андрея Канчельскиса читайте на сайте «СЭ».

(Денис Сафронов)