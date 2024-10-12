Канчельскис — о трансферной политике «МЮ»: «Совершенно непонятно, что хочет сделать тен Хаг со всеми этими голландцами»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» прокомментировал трансферную политику клуба.

«Слушайте, еще в советские времена великий тренер Валерий Васильевич Лобановский, царствие ему небесное, сказал: «Когда больше двух грузин в команде — это не команда». И когда больше двух голландцев в команде — это тоже уже не команда. Я сам это прошел в «Рейнджерс», когда у нас было восемь голландцев, мы пострадали от того, что Дик Адвокат, на тот момент главный тренер, набрал этих игроков. Хотя по именам команда была сумасшедшая: де Бур, ван Бронкхорст, итальянец Гаттузо и многие другие. Но не было самой команды и взаимопонимания. Поэтому совершенно непонятно, что хочет сделать тен Хаг со всеми этими голландцами в «Манчестер Юнайтед». Кажется, ему по одному месту на команду и единственное, чего он хочет — это заработать денег», — сказал Канчельскис «СЭ».

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне манкунианцы располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 8 очков за 7 матчей.

Полностью интервью Андрея Канчельскиса читайте на сайте «СЭ».

(Денис Сафронов)